Южносахалинец обокрал сестру на сто тысяч рублей

Вчера в полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение от 37-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что у нее похитили два золотых кулона, цепочку, два золотых кольца и серьги с изумрудами и бриллиантом. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 29-летний брат заявительницы. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, мужчине срочно надо было найти деньги. У гражданина был ключ от квартиры потерпевшей. Зная, что сестра находится за пределами города, подозреваемый беспрепятственно проник в квартиру и похитил драгоценности. Краденое он перепродал, а вырученные деньги потратил.

Оперативники частично изъяли похищенные украшения. В скором времени они будут переданы владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.