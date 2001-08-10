Южносахалинец обокрал сестру на сто тысяч рублей
Вчера в полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение от 37-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что у нее похитили два золотых кулона, цепочку, два золотых кольца и серьги с изумрудами и бриллиантом. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 29-летний брат заявительницы. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, мужчине срочно надо было найти деньги. У гражданина был ключ от квартиры потерпевшей. Зная, что сестра находится за пределами города, подозреваемый беспрепятственно проник в квартиру и похитил драгоценности. Краденое он перепродал, а вырученные деньги потратил.
Оперативники частично изъяли похищенные украшения. В скором времени они будут переданы владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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