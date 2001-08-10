Наркокурьер из Армении пойдет под суд на Сахалине
Заместитель сахалинского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предварительного установлено, что 26-летний иностранец, испытывая материальные трудности, при помощи мобильного приложения, написал организатору преступной группы сообщение, выразив желание работать наркокурьером.
Получив положительный ответ с подробными указаниями о дальнейших действиях, обвиняемый вступил с организатором в преступный сговор. В соответствии с распределением ролей, организатор обязался передавать запрещенные вещества оптом для организации закладок (тайников) с наркотиком на территории Южно-Сахалинска.
Подсудимый был пойман с поличным при осуществлял закладки. Во время осмотра у "курьера" было изъято около 20 грамм наркотического средства синтетического происхождения.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Он признал вину в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.
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