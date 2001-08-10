Менеджер южно-сахалинского салона сотовой связи потратил больше 8 млн рублей компании

Следственным управлением по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Установлено, что злоумышленник работал менеджером офиса розничных продаж и обслуживания клиентов одного из операторов сотовой связи. Он имел доступ к безналичному денежному обороту компании. Используя это, с 13 по 21 июня южносахалинец вывел на свой счет 8 миллионов 765 тысяч рублей, принадлежащих предприятию. Похищенные деньги он потратил на букмекерские ставки в интернете.

Злоумышленник раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.