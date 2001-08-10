Тихоокеанское
информационное агентство
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14:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двенадцать человек пострадали при ДТП на Сахалине

Сегодня утром, 7 августа, на 133-м километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» произошло столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Макаров - Южно-Сахалинск» и тягача.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, водитель грузовика начал поворачивать налево от правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. В результате чего, в него врезался пассажирский автобус, двигавшийся в попутном направлении.

В настоящее время известно о 12 пострадавших, погибших нет.  На месте происшествия работает районная следственно-оперативная группа.

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