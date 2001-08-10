Наркоторговца из Казахстана задержали на Сахалине

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летний уроженца Казахстана. Он был пойман с поличным, когда прятал в тайник очередную дозу наркотика на продажу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УМВД.

При досмотре злоумышленника стражи порядка обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще с десяток увесистых свертков, перемотанных изолентой, были спрятаны в банке из-под газированной воды, которую подозреваемый держал в своей сумке.

Вещество было направлено на экспертизу, которая показала, что порошок содержит «метилэфедрон». Такой наркотик уже с первого употребления приводит к тяжелой зависимости, а также необратимым психическим последствиям. Общая масса изъятого вещества составила почти 30 грамм, что является крупным размером. Также полицейские обнаружили и изъяли телефон злоумышленника, в котором он делал отметки тайников, и банковские карты, на которые он планировал получать деньги от продажи наркотиков.

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.