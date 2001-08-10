Парень оставил квартиру в Углегорске без бытовой техники
В минувшую среду, 7 августа, в полицию Углегорского района поступило заявление от 21-летней местной жительницы. Девушка пояснила, что уже долго живет в областном центре, а в свою квартиру приезжает редко. В этот раз по приезду она обнаружила, что из жилища была похищена бытовая техника общей стоимостью более 113 тысяч рублей. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность вора и задержали его. Им оказался 19-летний парень, ранее уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей.
Как оказалось, подозреваемый знал, что заявительница редко бывает дома. Дождавшись ночи, он залез в квартиу через окно и вынес оттуда стиральную машинку, телевизор, электроплиту, а также другую бытовую технику. Краденное имущество он погрузил в автомобиль и увез в райцентр, где продал. Полицейские уже выяснили, кому была продана техника. В скором времени она будет изъята и возвращена законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится в спецучреждении за ранее совершенное преступление.
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