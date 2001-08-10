В одном из домов села Сокол нашли тело мужчины

Труп 47-летнего местного жителя обнаружили в одном из домов по улице Пушкина в селе Сокол Долинского района. Сообщение об этом в районный следственный отдел поступило на прошлой неделе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Признаков насильственной смерти на теле найдено не было, одно точную причину смерти мужчины установить не удалось. В связи с чем, для её установления, труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.