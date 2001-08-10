Углегорец украл мопед у пожилого земляка

В полицию Углегорского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кто-то похитил его мопед, который он хранил в подсобке. Ущерб заявитель оценил в 40 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители установили личность преступника. Им оказался 18-летний молодой человек, ранее уже попадавший в поле зрения оперативников. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как оказалось, злоумышленник знал, что потерпевший хранит в хозпостройке двухколёсный транспорт. Дождавшись ночи, он с помощью подручных инструментов сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил мопед. На краденном транспортном средстве подозреваемый поехал в Томари, где планировал продать его. Но по дороге транспорт сломался и подозреваемый спрятал его на время в лесу. Позже мопед был обнаружен полицейскими. Он будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.