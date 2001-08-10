65,43|73,12|58,43
11:50, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пять человек пострадали по вине пьяного водителя на Курилах
Серьезная авария случиллась в Курильском районе вчера, 12 августа. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в десятом часу вечера 37-летний водитель, будучи нетрезвым и лишенным права на управление автомобилями, ехал на «Тойоте Калдина» по трассе «Курильск-Рейдово». На 14-м километре, по предварительным данным, он выехал на "встречку", где столкнулся с «Тойотой Карина». От удара «Карина» улетела в кювет.
В результате ДТП оба водителя и три пассажира «Калдины» получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
- 12:30 8 Августа На Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью
10:12 8 Августа Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске
- 14:30 8 Августа Наркоторговца из Казахстана задержали на Сахалине
18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
11:25 15 Июля Юных островитян зовут на литературное приключение
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
12:30 19 Июля Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?