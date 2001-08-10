Пять человек пострадали по вине пьяного водителя на Курилах

Серьезная авария случиллась в Курильском районе вчера, 12 августа. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в десятом часу вечера 37-летний водитель, будучи нетрезвым и лишенным права на управление автомобилями, ехал на «Тойоте Калдина» по трассе «Курильск-Рейдово». На 14-м километре, по предварительным данным, он выехал на "встречку", где столкнулся с «Тойотой Карина». От удара «Карина» улетела в кювет.

В результате ДТП оба водителя и три пассажира «Калдины» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.