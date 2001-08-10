Мошенница «застраховала» южносахалинку на 90 тысяч рублей
Вчера утром, 12 августа, в полицию Южно-Сахалинска обратилась 41-летняя жительница Лугового. Она рассказала правоохранителям, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Злоумышленница сообщила, что кредитку потерпевшей якобы пытались взломать, но банк сумел защитить ее сбережения. Для того, чтобы мошенники больше не смогли завладеть ее деньгами, нужно было застраховать свой счет.
Женщина поверила аферистке и сообщила ей всю информацию о своей карте. А через несколько минут с ее банковского счета было снято более 90 тысяч рублей.
Сейчас полицейские ищут преступницу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
- 12:30 8 Августа На Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью
10:12 8 Августа Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске
- 14:30 8 Августа Наркоторговца из Казахстана задержали на Сахалине
18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
11:25 15 Июля Юных островитян зовут на литературное приключение
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
12:30 19 Июля Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?