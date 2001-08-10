Мошенница «застраховала» южносахалинку на 90 тысяч рублей

Вчера утром, 12 августа, в полицию Южно-Сахалинска обратилась 41-летняя жительница Лугового. Она рассказала правоохранителям, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Злоумышленница сообщила, что кредитку потерпевшей якобы пытались взломать, но банк сумел защитить ее сбережения. Для того, чтобы мошенники больше не смогли завладеть ее деньгами, нужно было застраховать свой счет.

Женщина поверила аферистке и сообщила ей всю информацию о своей карте. А через несколько минут с ее банковского счета было снято более 90 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут преступницу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.