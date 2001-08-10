Больше 20 кустов конопли вырастил мужчина в томаринском лесу

Полицейским Тымовского района сообщили о том, что в лесу, недалеко от поселка Неводское неизвестный выращивает коноплю. Полицейские приехали на место, где задержали злоумышленника с поличным. Это произошло на прошлой неделе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Всего стражи порядка изъяли 22 куста конопли. Кроме этого, при личном досмотре 46-летнего гражданина оперативники обнаружили еще несколько кустов наркосодержащего растения, которые мужчина пытался спрятать. По словам злоумышленника, коноплю он вырастил для себя.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.