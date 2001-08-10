Труп мужчины нашли в Ключах

На одной из дач в СНТ «Рыбник» в селе Ключи обнаружили тело 55-летнего хозяина дома. Сообщение об этом поступило в южно-сахалинский следственный отдел накануне.

Внешних признаков насильственной смерти на теле островитянина найдено не было. Однако точную причину его смерти установить на месте не удалось. Труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.