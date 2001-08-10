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17:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Труп мужчины нашли в Ключах
На одной из дач в СНТ «Рыбник» в селе Ключи обнаружили тело 55-летнего хозяина дома. Сообщение об этом поступило в южно-сахалинский следственный отдел накануне.
Внешних признаков насильственной смерти на теле островитянина найдено не было. Однако точную причину его смерти установить на месте не удалось. Труп направлен на исследование в морг.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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