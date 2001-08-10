Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
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12:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в холмском селе Яблочное. Вчера утром, 14 августа, неустановленный водитель ехал по улице Колхозной. В районе дома № 109 он сбил женщину, которая, по предварительным данным, шла по краю проезжей части.

В результате ДТП, 32-летняя сахалинка получила телесные повреждения. Водитель место происшествия покинул.

По данному факту проводится проверка, сообщают ТИА "Острова" со ссылкой на региональное ГИБДД.

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