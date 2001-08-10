Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
Сегодня 04:48
65,89|73,46|59,44
Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
14:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский автолюбитель заплатил за несуществующую запчасть

Сахалинский автолюбитель заплатил за несуществующую запчасть

Вчера вечером, 14 августа, в полицию Корсакова обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил у него 20 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД.

В беседе с оперативниками мужчина уточнил, что разместил в интернете объявление о покупке коробки передач. Через некоторое время с ним связался некий гражданин и сообщил, что у него есть эта запчасть. Мошенник попросил за нее предоплату, а покупатель согласился. Он перевел злоумышленнику 20 тысяч рублей, но товара так и не дождался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?