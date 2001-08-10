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14:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинский автолюбитель заплатил за несуществующую запчасть
Вчера вечером, 14 августа, в полицию Корсакова обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил у него 20 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД.
В беседе с оперативниками мужчина уточнил, что разместил в интернете объявление о покупке коробки передач. Через некоторое время с ним связался некий гражданин и сообщил, что у него есть эта запчасть. Мошенник попросил за нее предоплату, а покупатель согласился. Он перевел злоумышленнику 20 тысяч рублей, но товара так и не дождался.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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