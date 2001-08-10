Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
Сегодня 04:49
65,89|73,46|59,44
Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах от отравления токсическим веществом умер школьник

Вчера вечером, 14 августа, в интенсивной терапии ЦРБ Северо-Курильска умер 12-летний мальчик. Его доставили в больницу без сознания с предварительным диагнозом "отравление токсическим веществом". Сообщение об том поступило в районный следственный отдел.

В настоящее время по данному факту проводятся проверка. По ее  результатам будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства смерти школьника устанавливаются, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на следком.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?