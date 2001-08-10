На Курилах от отравления токсическим веществом умер школьник

Вчера вечером, 14 августа, в интенсивной терапии ЦРБ Северо-Курильска умер 12-летний мальчик. Его доставили в больницу без сознания с предварительным диагнозом "отравление токсическим веществом". Сообщение об том поступило в районный следственный отдел.

В настоящее время по данному факту проводятся проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства смерти школьника устанавливаются, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на следком.