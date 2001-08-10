Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Сегодня утром, 16 августа, в региональный центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс. Его высота составила до 1,7 км, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Напомним, вулкан расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние не более 5 км. В райцентре пеплопада нет, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.