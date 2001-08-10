Застолье обернулось для южносахалинца больничной койкой

В полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Медик сообщил, что в одну из больниц города был доставлен 51-летний местный житель. У мужчины были диагностированы многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали преступника. Им оказался 31-летний южносахалинец.

Установлено, что потерпевший принимал у себя дома гостей. Все вместе они выпивали. После застолья между хозяином квартиры и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку. В результате нее злоумышленник сильно избил приятеля.

По данному факту возбуждено уголовное дело.