Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2019
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15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Кишечную палочку нашли в сырном продукте на Сахалине

Кишечную палочку нашли в сырном продукте на Сахалине

Специалисты Россельхознадзора при исследовании пробы от партии сырного продукта «Российский» производителя из Алтайского края ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» выявили кишечную палочку. Это является нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Исследование проводилось в рамках госзадания по обеспечению безопасности продуктов питания. Пробы для лабораторного контроля отобраны в одном из соцучреждений Южно-Сахалинска.
 
Результаты исследований внесены в информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано», центральный аппарат и территориальное управление Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
 
В адрес ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» будет направлено предписание на отзыв декларации на выпуск продукции.

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