66,61|73,95|58,79
11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Два школьника пострадали при ДТП в Шахтёрске
Вчера, 18 августа, в Шахтёрске Углегорского района произошла авария с участием несовершеннолетних. В восьмом часу вечера 16-летний водитель без прав двигался по улице Ленина на неоформленном мотоцикле. В районе дома №16 он не справился с управлением и сбил 15-летнего ребенка, который шел по двору.
В результате ДТП оба несовершеннолетних получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Увидеть Сахалин с высоты птичьего полета смогут посетители «Улицы Дальнего Востока»
- 09:20 Сегодня Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года
09:40 Сегодня Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
- 10:10 Сегодня Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?