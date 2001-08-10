Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2019
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Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два школьника пострадали при ДТП в Шахтёрске

Вчера, 18 августа, в Шахтёрске Углегорского района произошла авария с участием несовершеннолетних. В восьмом часу вечера 16-летний водитель без прав двигался по улице Ленина на неоформленном мотоцикле. В районе дома №16 он не справился с управлением и сбил 15-летнего ребенка, который шел по двору.

В результате ДТП оба несовершеннолетних получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.

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