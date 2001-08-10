Южносахалинец украл БАДов на десять тысяч рублей
В полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от работницы одного из магазинов товаров для здоровья. Она рассказала, что после закрытия смены она недосчиталась трех упаковок дорогостоящих биоактивных добавок. Ущерб составил более 10 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали преступника - 33-летнего, ранее неоднократно судимого южносахалинца.
Оперативники выяснили, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя. Пока женщина была отвлечена другими посетителями, он взял с прилавка вышеуказанные товары и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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