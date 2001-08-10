Сахалинские пограничники столкнули браконьера в воду во время задержания

Сотрудники регионального пограничного управления задержали очередного браконьера. Накануне житель Поронайска вышел в залив Терпения в Поронайском рацйоне на резиновой лодке без уведомления пограничных органов. Об этом пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При обнаружении пограничниками, злоумышленник скинул за борт незаконно добытый улов и попытался скрыться. На неоднократные требования правоохрателей об остановке – не реагировал. При попытке задержания произвел опасное маневрирование, что привело к столкновению его с пограничным катером. Пострадавших и повреждений плавсредств нет.

Как оказалось, злоумышленник раньше был неоднократно судим за разбой, мошенничество и незаконную добычу ВБР.

В настоящее время в отношении задержанного лица составлены протоколы об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям пограничных органов, нарушение правил рыболовства и пограничного режима.