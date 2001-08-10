Юный сахалинец остался в магазине после закрытия и ограбил его

Вчера, 19 августа, в полицию Поронайска обратился владелец одного из местных магазинов. Мужчина рассказал, что с его кабинета, прямо из сейфа было похищено 50 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Преступника установили и задержали по "горячим следам". Им оказался 19-летний житель райцентра.

Как выяснилось, злоумышленник к концу рабочего дня зашел в магазин под видом покупателя. Он незаметно проник в подсобное помещение, спрятался там и стал ждать, пока посетители и работники покинут здание. После этого он начал осматривать помещение. В одном из кабинетов юноша нашел сейф и ключи от него. Злоумышленник похитил вышеуказанную сумму, после чего покинул магазин через окно.

Одну часть денег вор успел потратить, а вторую часть изъяли полицейские. Скоро средства будут возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.