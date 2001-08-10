Водитель внедорожника погиб в ДТП на юге Сахалина

Смертельное ДТП случилось в объездной дороге на село Новотроицое Анивского района.

По предварительным данным, вчера вечером 35-летний водитель Toyota Land Сruiser Prado ехал без прав. В районе 8-го километра трассы "Юго-Западный объезд" он выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик марки Toyota Dyna. После столкновения внедорожник отбросило на Сузуки Эскудо.

В результате ДТП, водитель "Прадо" скончался на месте происшествия до прибытия медиков. 30-летний водитель грузовика получил травмы.

По данному факту проводится проверка, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД.