Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
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13:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель внедорожника погиб в ДТП на юге Сахалина

Смертельное ДТП случилось в объездной дороге на село Новотроицое Анивского района. 

По предварительным данным, вчера вечером 35-летний водитель Toyota Land Сruiser Prado ехал без прав. В районе 8-го километра трассы "Юго-Западный объезд" он выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик марки Toyota Dyna. После столкновения внедорожник отбросило на Сузуки Эскудо.

В результате ДТП, водитель "Прадо" скончался на месте происшествия до прибытия медиков. 30-летний водитель грузовика получил травмы.

По данному факту проводится проверка, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД.

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