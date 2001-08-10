Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
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16:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинец обокрал собственную мать

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что у нее пропали деньги.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном УМВД, оперативники быстро установили и задержали преступника. Им оказался 37-летний сын потерпевшей.

Он рассказал правоохранителям, что является безработным и живет с матерью в одной квартире. Пока женщина была занята своими делами, злоумышленник украл ее сбережения и ушел из дома. Краденые деньги он потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечают в ведомстве.

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