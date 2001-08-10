Тихоокеанское
информационное агентство
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17:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трепанга на 3,5 млн рублей незаконно добыло холмское судно

Трепанга на 3,5 млн рублей незаконно добыло холмское судно

Вчера днём, 20 августа, в бухте Первухина (недалеко от острова Кунашир) пограничники задержали судно "Байкал". Его экипаж осуществлял незаконный промысел трепанга, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

В результате контрольно-проверочных мероприятий на судне обнаружено более пяти тысяч экземпляров варено-сушеного трепанга, водолазное снаряжение и подводные средства движения. Водные биологические ресурсы и орудия незаконного лова изъяты.

По предварительным данным, ущерб государству составил около 3,5 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении капитана МДС «Байкал».

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