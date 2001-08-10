Судно из Кореи привезло на Сахалин арсенал холодного оружия

Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. В ходе осмотра в одном из помещений судна был обнаружен специально оборудованный шкаф, в котором находилось 32 металлических предмета – сюрикены, копья, палаши. По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом в целях защиты судна от «морских пиратов».

Образцы предметов таможенники направили на экспертизу в региональный филиал ЦЭКТУ (Владивосток). Экспертное заключение подтвердило принадлежность 24-х крестообразных металлических предметов (сюрикенов) к холодному оружию.

По факту недекларирования холодного оружия возбуждено административное дело. Проводится расследование, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства.