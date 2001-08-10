Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2019
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16:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Авария унесла жизнь пожилого мужчины в Южно-Сахалинске

Сегодня днем, 22 августа, на окраине Южно-Сахалинска произошла авария со смертельным исходом. По данным регионального УМВД, 57–летний водитель автомобиля Mitsubishi RVR двигался в южном направлении по трассе «Южно-Сахалинск - Корсаков». На 12-м километре автодороги он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом.

В результате ДТП водитель универсала скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, отмечают в ведомстве.

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