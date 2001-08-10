Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2019
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Перекрёсток Компроспект - Комсомольская закроют в Южно-Сахалинске
15:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки подрабатывал наркокурьером на Сахалине

Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинского УМВД задержали 42-летнего жителя Петропавловск-Камчатского. Мужчина подозревается в незаконном сбыте запрещенных к обороту веществ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленник путем «тайников-закладок» распространял наркотические средства на территории областного центра. После задержания злоумышленник сообщил стражам порядка, где находятся тайник. Осмотрев его, полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Общая масса синтетического наркотика составила 0,39 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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