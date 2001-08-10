Сегодня, 26 августа, в 13.32 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на крыше гостиницы «Мега Палас». Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту его прибытия наблюдался дым на крыше здания, задымление внутри отсутствовало. Эвакуация постояльцев и персонала не проводилась.

Возгорание локализовано в 13.47, а в 13.57 полностью ликвидировано на площади 2 кв. м. В тушении было задействовано 25 человека и 7 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.