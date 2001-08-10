Пять человек пострадали при ДТП на Сахалине

Вчера вечером, 26 августа, на автодороге «Невельск- Томари-аэропорт Шахтерск» произошла серьезная авария. Как сообщили ТИА "Острова" в областном УГИБДД, 61-летний водитель, не имея водительских прав, ехал на «Тойоте Калдине». На 68-м километре трассы он не справился с управлением, вследствие чего совершил съезд в кювет.

В результате ДТП, водитель и четыре его пассажира получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.