Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
Сегодня 02:15
66,26|73,61|59,28
На время "Края света" центр Южно-Сахалинска перекроют
13:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пять человек пострадали при ДТП на Сахалине

Вчера вечером, 26 августа, на автодороге «Невельск- Томари-аэропорт Шахтерск» произошла серьезная авария. Как сообщили ТИА "Острова" в областном УГИБДД, 61-летний водитель, не имея водительских прав, ехал на «Тойоте Калдине». На 68-м километре трассы он не справился с управлением, вследствие чего совершил съезд в кювет.

В результате ДТП, водитель и четыре его пассажира получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?