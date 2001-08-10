Тихоокеанское
информационное агентство
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15:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение произошло на Курилах

Землетрясение произошло на Курилах
Сегодня, 27 августа, в 12:45 по сахалинскому времени сейсмостанциями единой геофизической службы РАН было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.9, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.
 
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», координаты эпицентра -  43.7 северной широты и 147.5 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 62 км.   
 
Эпицентр располагался на 134 км восточнее Южно-Курильска.
 
По оперативным данным, подземные толчки силой до трех баллов ощущали жители Малокурильского.

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