Житель Поронайска перевёл деньги несуществующему родственнику

Вчера днем, 26 августа, в полицию Поронайского района поступило заявление от 35-летнего местного жителя. Как пояснил мужчина, ему на мобильник позвонил неизвестный и представился близким родственником, с которым он давно не виделся. Тот сказал заявителю, что его якобы остановили сотрудники правоохранительных органов за нарушение ПДД. Чтобы в отношении него не был составлен административный протокол, необходимо заплатить 40 тысяч рублей.

Сахалинец поверил мошеннику и перевел на его банковский счет вышеуказанную сумму. Как только деньги поступили на счет злоумышленника, он сразу же бросил трубку и отключил телефон.

Сейчас полицейские ищут лиц, причастных к совершению преступления, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.