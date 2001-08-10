"Цех" по производству марихуаны прикрыли в Южно-Сахалинске

Островные правоохранители задержали троих лиц, подозреваемых в незаконном сбыте и хранении наркотиков, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В ходе личного досмотра подозреваемых, а также их жилищ сотрудники УКОН обнаружили около 200 грамм марихуаны. Кроме этого, в квартире 42-летнего сахалинца были найдены 25 кустов растения рода «конопля», которые выращивались для дальнейшего изготовления из них наркотика.

К моменту задержания злоумышленники успели продать наркотик двум наркозависимым островитянам. Эти вещества также изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.