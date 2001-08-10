Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
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17:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Юного серийного вора поймали в Южно-Сахалинске

Юного серийного вора поймали в Южно-Сахалинске

Сотрудники южно-сахалинской полиции задержали 16-летнего местного жителя, подозреваемого в трех фактах кражи. Об этом сообщает ТИА "Острова" со сылкой на пресс-службу областного УМВД.

Ранее в отдел полиции начали поступать заявления от местных жителей, о том, что у их детей кто-то похитил, мобильный телефон, велосипед и самокат. Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Как оказалось, схема у злоумышленника была одинаковая. Молодой человек подходил к потерпевшим и просил покататься или позвонить. После того, как он завладевал чужим имуществом, скрывался.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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