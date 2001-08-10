Юного серийного вора поймали в Южно-Сахалинске
Сотрудники южно-сахалинской полиции задержали 16-летнего местного жителя, подозреваемого в трех фактах кражи. Об этом сообщает ТИА "Острова" со сылкой на пресс-службу областного УМВД.
Ранее в отдел полиции начали поступать заявления от местных жителей, о том, что у их детей кто-то похитил, мобильный телефон, велосипед и самокат. Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Как оказалось, схема у злоумышленника была одинаковая. Молодой человек подходил к потерпевшим и просил покататься или позвонить. После того, как он завладевал чужим имуществом, скрывался.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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