Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2019
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10:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске

Вчера вечером, 28 августа, на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, 84-летний водитель автомобиля Lexus двигался в северном направлении. В районе дома №325 он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП, 32-летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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