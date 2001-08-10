Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске

Вчера вечером, 28 августа, на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, 84-летний водитель автомобиля Lexus двигался в северном направлении. В районе дома №325 он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП, 32-летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.