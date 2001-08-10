Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2019
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13:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 600 кг горбуши выловили браконьеры в Корсаковском районе

Больше 600 кг горбуши выловили браконьеры в Корсаковском районе

Сахалинские пограничники задержали браконьеров в селе Новиково Корсаковского района. Группа лиц незаконно добывала горбушу с применением запрещенных орудий лова. На момент задержания злоумышленники успели выловить более 600 килограммов красной рыбы. Орудия добычи, транспортные средства и водные биологические ресурсы изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

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