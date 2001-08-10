Мужчину, напавшего на сотрудника южно-сахалинской мэрии, отправят в психлечебницу

Окончено предварительное следствие в отношении 32-летнего жителя Холмска. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного следкома.

По версии следствия, 3 июня 2019 года обвиняемый пришел в администрацию Южно-Сахалинска, чтобы попасть на прием к мэру города или к его заместителям. Заранее мужчина на прием не записывался, поэтому ему отказали. Увидев при входе в фойе сотрудника мэрии, злоумшыленник подумал, что это охранник, который преградит ему проход. Тогда он подошел к нему и несколько раз ударил в область головы и тела кухонным топориком.

Однако убить потерпевшего обвиняемому не получилось - его оттащили очевидцы.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, обвиняемый в период совершения преступления не мог адекватно осознавать свои действия и руководить ими, так как страдает хроническим психическим заболеванием. Мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице.

Следователем вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.