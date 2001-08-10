Пограничники задержали любителей краба в Корсакове

Сахалинские пограничники задержали в порту Корсаков группу браконьер, которая под видом любительского рыболовства занималась незаконным промыслом краба в прибрежной зоне. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Добыча водных биологических ресурсов осуществлялась с использованием маломерного плавательного средства «Мечта» в акватории Анивского залива. При подходе к берегу гидробионты притапливались в садках и по ночам изымались.

При попытке скрыться с места происшествия все браконьеры были задержаны. На борту «Мечты» обнаружены орудия незаконной добычи краба (выборочная лебедка, корзины для транспортировки краба, хребтины для добычи). Незаконно добытые водные биологические ресурсы обнаружены в 450 метрах от берега с использованием пограничного патрульного катера.

В настоящее время в отношении задержанных лиц проводится проверка.

Установлено, что один из граждан, пытавшихся скрыться с места преступления ранее судим по ч. 2 ст. 158 («Кража») и ч. 2 ст. 162 («Разбой»), другой - находится под административным наблюдением до 2027 года по уголовному делу, предусмотренному ч. 2 ст. 162 («Разбой») УК РФ.