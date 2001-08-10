Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2019
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11:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое мужчин погибли в результате ДТП в Углегорском районе

Вчера вечером, 1 сентября, 45-летний водитель, будучи лишенным водительских прав, двигался на «Тойоте Харриер» по автодороге «Невельск -Томари - аэропорт Шахтерск». В районе 322-го километра он не справился с управлением, совершил съезд с дороги в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП, водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков, 35-летний пассажир скончался в медицинском учреждении, 29-летний пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

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