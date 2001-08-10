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11:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Иномарка сбила шестилетнего ребёнка в Невельске
Вчера днем, 1 сентября, в Невельске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Как рассказали ТИА "Острова" в областном УГИБДД, 52-летний водитель «Субару Форестер» ехал в южном направлении по улице Советской. В районе дома №20 он сбил ребенка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 6-летний ребенок получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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