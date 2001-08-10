Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2019
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11:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иномарка сбила шестилетнего ребёнка в Невельске

Вчера днем, 1 сентября, в Невельске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Как рассказали ТИА "Острова" в областном УГИБДД, 52-летний водитель «Субару Форестер» ехал в южном направлении по улице Советской. В районе дома №20 он сбил ребенка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 6-летний ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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