Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2019
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Тайник со 150 килограммами красной икры нашли пограничники на Сахалине

Тайник со 150 килограммами красной икры нашли пограничники на Сахалине

В минувшую субботу, 31 августа, на побережье реки Бахура в Долинском районе сахалинские пограничники нашли схрон, в котором находилось 150 килограммов красной икры. Вблизи тайника, при подготовке к транспортировке морепродукта, они задержали браконьер. В его рюкзаке правоохранители обнаружили еще больше 50 кг красной икры.

Кроме того, на берегу реки, в 30 метрах от схрона, был найдено более 300 кг потрошеной горбуши.

По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба составила больше 5,5 миллионов рублей.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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