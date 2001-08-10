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18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Тайник со 150 килограммами красной икры нашли пограничники на Сахалине
В минувшую субботу, 31 августа, на побережье реки Бахура в Долинском районе сахалинские пограничники нашли схрон, в котором находилось 150 килограммов красной икры. Вблизи тайника, при подготовке к транспортировке морепродукта, они задержали браконьер. В его рюкзаке правоохранители обнаружили еще больше 50 кг красной икры.
Кроме того, на берегу реки, в 30 метрах от схрона, был найдено более 300 кг потрошеной горбуши.
По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба составила больше 5,5 миллионов рублей.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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