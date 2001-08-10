Тымовчанин обокрал кассу предприятия, где работает его жена

В августе в тымовскую полицию поступило заявление о том, что в одной из местных фирм по оказанию транспортных услуг была похищена выручка. Неизвестный проник в служебное помещение и похитил из кассы 250 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Правоохранители установили, что супруг одной из сотрудниц похитил у нее ключи от работы. Зная, что на предприятии в выходные никого нет, он с их помощью проник в зданиеи украл деньги. После этого злоумышленник уехал в Южно-Сахалинск, где скрывался около двух недель.

Часть похищенного в размере 60 тысяч рублей была изъята полицейскими и будет передана законному владельцу. Остальные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.