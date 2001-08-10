Женщина погибла в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Вчера днем, 3 сентября, в Южно-Сахалинске произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 69-летняя женщина-водитель «Тойота Сиента» двигалась в восточном направлении по улице Больничной. При повороте налево, в районе дома №40 в неё врезалась движущаяся во встречном направлении «Тойота Лэнд Крузер».

В результате ДТП, женщина-водитель скончалась до приезда медиков.

По данному факту проводится проверка, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД.