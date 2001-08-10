Анивчанку обманули больше чем на 220 тысяч рублей

Вчера, 4 сентября, в полицию Анивы обратилась местная жительница, которая рассказала правоохранителям о хищении с ее банковского счета более 225 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, островитянке на сотовый телефон поступил звонок с номера, зарегистрированного в Ростовской области. Женщина представилась сотрудницей пенсионного фонда и сообщила, что заявительнице полагается выплата в размере 20 тысяч рублей. Для того, чтобы получить деньги на свою карту, пенсионерка должна сообщить пароль, который придёт ей по смс.

После того, как анивчанка выполнила все условия, с её банковского счета произошло несколько списаний денег на общую сумму 225 190 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установления личности подозреваемых.