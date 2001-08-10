Охинец напоил знакомых опасным спиртом

Охинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, к подозреваемому пришли в гости 57-летний погибший и его знакомый. Хозяин квартиры предложил им выпить спиртосодержащую жидкость, а сам употреблять ее отказался. Он знал, что она опасна, так как ранее от этой жидкости отравился его знакомый.

После употребления потерпевшему стало плохо и он обратился в больницу. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли - он скончался в медучреждении через 4 дня. Причиной смерти стало отравление метиловым спиртом.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, отмечают в ведомстве.