Охинец напоил знакомых опасным спиртом
Охинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По версии следствия, к подозреваемому пришли в гости 57-летний погибший и его знакомый. Хозяин квартиры предложил им выпить спиртосодержащую жидкость, а сам употреблять ее отказался. Он знал, что она опасна, так как ранее от этой жидкости отравился его знакомый.
После употребления потерпевшему стало плохо и он обратился в больницу. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли - он скончался в медучреждении через 4 дня. Причиной смерти стало отравление метиловым спиртом.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, отмечают в ведомстве.
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