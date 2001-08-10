Пьяная охинка угнала автомобиль, чтобы покататься
Вчера днем, 5 сентября, охинские госавтоинспекторы остановили легковую иномарку. За рулем автомобиля находилась 25-летняя нетрезвая девушка. Какие-либо документы на автомобиль отсутствовали. Тогда на сахалинку был составлен протокол об административном правонарушении. Через некоторое время в местную дежурную часть обратился 35-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него угнали машину.
Как выяснили полицейские, подозреваемая и потерпевший выпивали вместе у знакомых. Когда все уснули, девушка украла у потерпевшего ключи от машины, вышла во двор и угнала автомобиль, чтобы покататься. Но далеко она не уехала - по пути злоумышленницу остановил патруль ДПС.
Сейчас транспортное средство изъято и передано законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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