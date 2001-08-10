Циклон нарушил электроснабжение нескольких сахалинских сёл

Сахалинэнерго ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин в ночь на 9 сентября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 8 оперативно-выездных бригад компании (16 человек) и 8 единиц техники, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

По состоянию на утро 9 сентября, нарушено электроснабжение поселка Смирных Смирныховского района, частично – сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка Поронайского района, Победино, Оноры, Рощино Смирныховского района, Медвежье, Ударное Углегорского района, Подгорное Тымовского района, Павино Холмского района.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождём произошло 4 отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 16 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии размещена здесь.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 или в диспетчерские службы «Сахалинэнерго».