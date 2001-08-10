Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
10:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Взрослый и ребёнок пострадали при ДТП на Сахалине

В минувшую субботу, 7 сентября, на автодороге «Южно-Сахалинск - Оха» произошло ДТП. По предварительным данным, ее виновник - 64-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер». При повороте налево, в районе 312-го километра трассы он не пропустил обгонявший его в попутном направлении «Митсубиси Мираж». Произошло столкновение.

В результате ДТП, 7-летний пассажир «Филдера», а также взрослый пассажир «Миража» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УГИБДД.

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