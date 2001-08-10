Сахалинский браконьер пытался подкупить полицейского

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Корсаковскому району пресекли попытку дачи взятки в крупном размере сотруднику полиции. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.

Установлено, что 46-летний уроженец одной из стран СНГ предложил правоохранителю денежное вознаграждение за покровительство в организации скупки незаконно выловленной рыбы лососевых пород и дальнейшей ее беспрепятственной транспортировки.

Не смотря на отказ и неоднократные предупреждения о том, что взятка - уголовно наказуема, подозреваемый, находясь в полицейском автомобиле, дал взятку должностному лицу в виде 200 тысяч рублей, положив их между передними сиденьями. Однако, его умысел до конца доведен не был, поскольку сотрудник брать деньги отказался и сообщил о произошедшем руководству.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.