Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
16:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский браконьер пытался подкупить полицейского

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Корсаковскому району пресекли попытку дачи взятки в крупном размере сотруднику полиции. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.

Установлено, что 46-летний уроженец одной из стран СНГ предложил правоохранителю денежное вознаграждение за покровительство в организации скупки незаконно выловленной рыбы лососевых пород и дальнейшей ее беспрепятственной транспортировки.

Не смотря на отказ и неоднократные предупреждения о том, что взятка - уголовно наказуема, подозреваемый, находясь в полицейском автомобиле, дал взятку должностному лицу в виде 200 тысяч рублей, положив их между передними сиденьями. Однако, его умысел до конца доведен не был, поскольку сотрудник брать деньги отказался и сообщил о произошедшем руководству.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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