Почти шесть тонн рыбы изъяли сахалинские пограничники у браконьеров

Сахалинские пограничники выявили и пресекли несколько фактов браконьерства. Как ТИА "Острова" сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ, 6 сентября на берегу реки Чернушка Долинского района и на побережье залива Анива, южнее поселка Таранай задержаны шесть злоумышленников, которые незаконно добывали рыбу с применением маломерных плавсредств и ставных сетей.

В первом случае на месте задержания обнаружено и изъято: около 3,5 тонн кеты и две резиновые лодки с руль-моторами. Предварительно рассчитанный ущерб - более 1,5 миллионов рублей. Во втором - 350 кг кеты, полиэтиленовый мешок с красной икрой, весом 18,5 кг. Ущерб - более 700 000 рублей.

Кроме того, на въезде в село Охотское при перевозке ВБР правоохранители задержали еще одного браконьера. В его автомобиле было обнаружено 650 кг кеты и 460 кг горбуши. Документов на рыбу водитель не предоставил. Автомобиль и незаконно добытый улов изъяты. Ущерб государству составил 850 000 рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.